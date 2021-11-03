Запідозрені у хабарництві не знали, що за ними спостерігали

Заступник начальника та головний інспектор митного посту «Прикладники» Рівненської митниці отримали реальні терміни ув’язнення з конфіскацією майна за систематичне отримання хабарів. Митників затримали на гарячому у лютому 2018 року. Вони брали гроші за ввезення в Україну з Білорусі товарів без митного оформлення.

По п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабарництво отримали заступник начальника та головний інспектор митного посту «Прикладники», що на українсько-білоруському кордоні на території Рівненщини. Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, посадовці налагодили схему систематичного одержання хабарів за безперешкодне ввезення в Україну продуктів дитячого харчування та алкогольних напоїв без митного оформлення, а також за уникнення адміністративної відповідальності за перевищення норми перевезення таких товарів та їх конфіскації.

У лютому 2018 їх затримали у момент одержання $80 та 2400 грн від двох мешканців Рівненської області. Після затримання тодішній в.о. начальника Рівненської митниці Іван Іванов розповідав, що митники брали гроші від людей, які ввозили товари з Білорусі. За розмитнення їм довелося б заплатити у півтора рази більше, ніж вони давали митникам. Люди платили в середньому $40-80 в залежності від кількості та типу товарів.

Вироком Зарічненського районного суду уже колишні митники також на три роки позбавлені права обіймати посади у державних установах та організаціях, пов’язані з виконанням функцій представника влади.