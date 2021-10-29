Інспектор хотів щомісяця отримувати від підприємця гроші

Працівники управління стратегічних розслідувань вдруге викрили 62-річного посадовця управління Держпраці у Рівненській області Сергія Мосійчука на вимаганні хабара у підприємця. Чиновник обіцяв за щомісячну винагороду не перешкоджати роботі, не перевіряти і не штрафувати. З’ясувалося, що Сергій Мосійчук і раніше перебував під слідством за вимагання хабара, справа зараз перебуває в суді.

Другу підозру у зловживанні впливом 62-річному головному державному інспектору управління Держпраці у Рівненські області Сергію Мосійчуку вручили 28 жовтня. Під час перевірки у закладі громадського харчування чиновник виявив порушення, і за більш м’яке покарання у вигляді попередження вимагав і отримав від підприємця 5 тис. грн. Через деякий час службовець викликав цього підприємця нібито через скаргу на його діяльність. «Працівник держустанови наголосив, що будь-яких перевірок можна уникнути за подальшу щомісячну винагороду у 5 тис. грн. Підприємець узяв з собою 10 тис. грн, попередньо звернувшись до правоохоронців», — повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Під час обшуку у службовому кабінеті Сергія Мосійчука слідчі вилучили 4 тис. грн і залишки спеціальної хімічної речовини, якою обробляють купюри, на його руках та одязі. Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Поліція також повідомляє про те, що в суді перебуває інше кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу відносно Сергія Мосійчука, у тому числі й за вимагання хабара. Тож слідчий подав до суду клопотання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.