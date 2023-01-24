Британські волонтери Ендрю Бегшо та Кристофер Перрі зникли 7 січня дорогою з Краматорська до Соледара

Двоє британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофер Перрі, які вважались зниклими безвісти в зоні бойових дій в Україні, були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара. Цю інформацію підтвердили рідні волонтерів, повідомило 24 січня МЗС Великої Британії.

Сім’я Кристофера Перрі повідомила, що він поїхав волонтером в Україну ще в березні 2022 року, де допоміг урятувати понад 400 людей і багато покинутих домашніх тварин.

«Неможливо передати словами, наскільки нам його не вистачатиме, але він назавжди залишиться в наших серцях. Ми відчуваємо гордість за те, що він обрав нашу сім'ю, аби стати її частиною», – йдеться в повідомленні сім’ї Перрі.

Вони не повідомили, як саме дізналися смерть обох волонтерів, однак минулого тижня російські ресурси поширювали фото з тілом Кристофера Перрі, якого називали «добровольцем».

Нагадаємо, на початку січня поліція Донецької області повідомила про зникнення британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледара. На Донбасі вони займалися евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.