Двох зниклих британських волонтерів убили на Донбасі
Ендрю Бегшо та Кристофер Перрі займалися евакуацією людей із зони бойових дій
Двоє британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофер Перрі, які вважались зниклими безвісти в зоні бойових дій в Україні, були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара. Цю інформацію підтвердили рідні волонтерів, повідомило 24 січня МЗС Великої Британії.
Сім’я Кристофера Перрі повідомила, що він поїхав волонтером в Україну ще в березні 2022 року, де допоміг урятувати понад 400 людей і багато покинутих домашніх тварин.
«Неможливо передати словами, наскільки нам його не вистачатиме, але він назавжди залишиться в наших серцях. Ми відчуваємо гордість за те, що він обрав нашу сім'ю, аби стати її частиною», – йдеться в повідомленні сім’ї Перрі.
Вони не повідомили, як саме дізналися смерть обох волонтерів, однак минулого тижня російські ресурси поширювали фото з тілом Кристофера Перрі, якого називали «добровольцем».
Нагадаємо, на початку січня поліція Донецької області повідомила про зникнення британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледара. На Донбасі вони займалися евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.