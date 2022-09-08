Після більше ніж 1,5 місяці перемовин РФ повернула тіло британського волонтера Пола Урі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, Пола Урі помер насильницькою смертю: у нього відсутні частини тіла, наявні численні порізи та сліди катувань.

«Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу відповідально казати про те, що ця смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого, і у будь-кого, хто це побачить, сумнівів не залишиться», – заявив Лубінець.

Російські пропагандисти заявляли про загибель Пола Урі «внаслідок хвороби і стресу». Остаточно причину смерті британського волонтера встановить судмедекспертиза.

Дмитро Лубінець повідомив, що усі необхідні повідомлення зроблені, також у належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні.

«Вбивство волонтера Пола Урі через катування – воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для Путіна», – наголосив Лубінець.

Британці Пол Урі та Ділан Гілл були захоплені російськими військовими наприкінці квітня поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли здійснювали волонтерську діяльність під час евакуації мирного населення з зони активних бойових дій. За інформацією Лубінця, Ділан Гілл, який досі не звільнений і разом із іншими чотирма іноземцями — Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції — звинувачується так званою «ДНР» у найманстві.