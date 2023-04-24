Наслідки обстрілу селища Шахтарське Волноваського району Донецької області, 24 квітня 2023

Російські загарбники вранці в понеділок, 24 квітня, обстріляли з артилерії селище Шахтарське в Донецькій області. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку, повідомив Офіс генпрокурора. Обстріл стався близько 09:00.

«Окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району. Цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків», – сказано в повідомленні.

Також, за інформацією правоохоронців, їхня сусідка отримала осколкові поранення. Її госпіталізували, однак про те, в якому вона стані, не повідомляється.

Правоохоронці повідомили, що розслідують цей обстріл як порушення законів та звичаїв війни.

Додамо, що за минулу добу росіяни також вбили двох цивільних на Донеччині. Крім того, вночі 24 квітня вони завдали ракетного удару по Краматорську. Окупанти випустили дві ракети, пошкодили школу та прилеглі приватні будинки.