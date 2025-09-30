Двоє депутатів Львівської районної ради склали повноваження
Повноваження склали Олександр Марко та Марко Климовський
Двоє депутатів Львівської районної ради Олександр Марко від ВО «Свобода»та Марко Климовський від партії «Голос» склали повноваження. За відповідне рішення проголосували депутати райради на засіданні у вівторок, 30 вересня.
53-річний Олександр Марко – колишній депутат Сокільницької сільради та власник ТОВ «Сан Марко Сіті». Він будував у Сокільниках на вул. Лесі України готельний комплекс, який фактично перетворився на 7-поверховий будинок на 70 квартир під назвою ЖК San Marco. Також його фірма зі скандалом збудувала житловий комплекс на вул. Трускавецькій, в урочищі Долина, на місці древнього поселення першої половини І тисячоліття н. е. та селища доби Середньовіччя.
До Львівської районної ради він пройшов за списком від ВО «Свобода». Був головою постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин.
26-річний Марко Климовський випускник УКУ та зараз зареєстрований як ФОП. Він став депутатом Львівської районної ради від партії «Голос». Балатувався й до Львівської міської ради, однак не пройшов. У райраді був членом постійної комісії з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва.
Обидва депутати відбули в райраді 5-річну каденцію. Причину складання повноважень вони не повідомили.
Додамо, що сесія Львівської районної ради зібралася вперше з квітня 2025 року. Тоді через конфілктне питання про розширення прильвівського села Сокільники у роботі сесії оголосили перерву. Її продовжили лише 30 вересня, втім питання про розширення Сокільників перенесли, оскільки за цей час сільрада розробила нову документацію – із проєкту оновленого генерального плану вилучили 1,2 га, які входять у межі Львова.