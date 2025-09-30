Сесія Львівської райради зібралася вперше з квітня 2025 року

Двоє депутатів Львівської районної ради Олександр Марко від ВО «Свобода»та Марко Климовський від партії «Голос» склали повноваження. За відповідне рішення проголосували депутати райради на засіданні у вівторок, 30 вересня.

53-річний Олександр Марко – колишній депутат Сокільницької сільради та власник ТОВ «Сан Марко Сіті». Він будував у Сокільниках на вул. Лесі України готельний комплекс, який фактично перетворився на 7-поверховий будинок на 70 квартир під назвою ЖК San Marco. Також його фірма зі скандалом збудувала житловий комплекс на вул. Трускавецькій, в урочищі Долина, на місці древнього поселення першої половини І тисячоліття н. е. та селища доби Середньовіччя.

До Львівської районної ради він пройшов за списком від ВО «Свобода». Був головою постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин.

26-річний Марко Климовський випускник УКУ та зараз зареєстрований як ФОП. Він став депутатом Львівської районної ради від партії «Голос». Балатувався й до Львівської міської ради, однак не пройшов. У райраді був членом постійної комісії з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва.

Обидва депутати відбули в райраді 5-річну каденцію. Причину складання повноважень вони не повідомили.

Додамо, що сесія Львівської районної ради зібралася вперше з квітня 2025 року. Тоді через конфілктне питання про розширення прильвівського села Сокільники у роботі сесії оголосили перерву. Її продовжили лише 30 вересня, втім питання про розширення Сокільників перенесли, оскільки за цей час сільрада розробила нову документацію – із проєкту оновленого генерального плану вилучили 1,2 га, які входять у межі Львова.