У службового автомобіля поліції розбите лобове скло, пошкоджені капот, ліве крило і фара

Неподалік Дубна внаслідок падіння брили льоду з вантажівки постраждав поліцейський автомобіль. На момент інциденту всередині авто перебували двоє правоохоронців, які їхали на виклик. У них обох діагностували закриті черепно-мозкові травми та забої.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 11:30 у середу, 30 листопада. Екіпаж сектору реагування патрульної поліції у складі двох працівників Дубенського райвідділку на службовому авто Peugeot їхали на виклик. Між селами Бірки та Дитиничі під час зустрічного роз’їзду із вантажівкою Renault Premium із її напівпричепу на авто поліцейських впала брила льоду.

«Внаслідок автопригоди у службовому авто розбите лобове скло, пошкоджені капот, ліве крило та фара, передній бампер. Тілесні ушкодження отримали і поліцейські: в обох медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої. Крім того, у 30-річного лейтенанта поліції — різані рани руки», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські, а також водій вантажівки, 25-річний здолбунівчанин, відповідно до огляду на стан сп’яніння були тверезі. Наразі усі обставини встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

«Якщо ви стали очевидцем вказаної події просимо звернутися в Дубенський районний відділ поліції за контактним номером телефону: 067 756 62 81 або 102», – додають у поліції.