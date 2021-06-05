Двоє громадян Росії уплав дісталися до України, пояснивши незаконний перетин кордону бажанням відпочити в Одесі. Росіян затримав прикордонний патруль у районі Лукашівки Чернігівської області в суботу, 5 червня.

«Чоловіки, 1980 і 1982 років народження, незаконно перетнули кордон із території РФ на територію України, перепливши річку Ворскла», – сказано в повідомленні Державної прикордонної служби.

Іноземці мали із собою тільки водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли прикордонникам, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях через дію карантинних обмежень.

Також прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на три роки за порушення українського законодавства. Тоді росіянин в аеропорту «Жуляни» влаштував дебош, викрикував образи щодо держави та прикордонників і «здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд».

Наразі росіян затримано. За незаконний перетин державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом затриманим буде заборонено в’їзд в Україну терміном на 10 і 5 років відповідно.