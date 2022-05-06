У Луганській області зникли двоє рятувальників: вони повезли людям воду в село Нижнє і перестали виходити на зв’язок, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у п’ятницю, 6 травня.

«4 травня два працівники ДСНС – Денис Колотілов та Геннадій Муратов – на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію: повезли в с. Нижнє (Гірська громада) воду. По обіді перестали виходити на зв’язок», – написав Гайдай у Telegram.

За його словами, пошуки результатів не дали – ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено. Однак є ймовірність, що рятувальники потрапили в полон до росіян, адже того дня поблизу села точилися бої.

Сергій Гайдай також наголосив, що пошуки зниклих рятувальників тривають.