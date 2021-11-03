Внаслідок авіакатастрофи загинули усі семеро членів екіпажу літака Ан-12

Транспортний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» із сімома особами на борту розбився у середу, 3 листопада, під час заходу на посадку в аеропорту Іркутська. Членами екіпажу були двоє громадян України.

Літак зник із радарів о 14:45 за приходом на посадку в Іркутську. У ньому перебували семеро людей. Рятувальники виявили місце аварії поряд із селом Пивовариха, що за 12 км поблизу Іркутська, повідомляє TAСС із посиланням на заяву російських рятувальників.

Борт спалахнув через паливо, що розлилося при падінні. Площа пожежі сягнула 300 квадратних метрів. Відкрите горіння рятувальники вже ліквідували.

Усі, хто перебував на борту, загинули. За даними російської влади, у літаку перебував лише екіпаж. Після гасіння пожежі на місці катастрофи знайшли останки сімох людей. Без експертизи впізнати їх неможливо.

«Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, у складі якого входило 7 осіб: 2 громадяни Російської Федерації, 2 – України та 3 – Республіки Білорусь. Командир мав загальний наліт понад 12 тис. годин, у тому числі на типі Ан-12 понад 7 тис.», – повідомили у Міністерстві транспорту Білорусі.

Уголовное дело возбудили по факту крушения Ан-12 в Иркутской области, сообщили в Следственном комитете России: pic.twitter.com/nM8wrnRsS1 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 3, 2021

Міністерство закордонних справ України спочатку повідомило, що перевіряє інформацію про можливу наявність українців на борту літака. Проте згодом речник відомства Олег Ніколенко попередньо підтвердив інформацію, що серед загиблих є громадяни України.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

Про можливі причини катастрофи офіційно не повідомляли. Як версії розглядаються помилка пілотування та технічна несправність, наприклад, відмова двигуна через зіткнення з птахами. Відомо, що під час посадки літака йшов сильний мокрий сніг, який обмежував видимість.

За фактом катастрофи правоохоронці вже відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації.

Ан-12 повертався після доставлення продуктів на Чукотку. Російські ЗМІ пишуть, що літак слідував транзитом через Якутськ та Іркутськ. Літак експлуатувався з 1968 року. При цьому, як зазначають в екстрених службах, борт перед вильотом був у нормальному технічному стані.

Виробництво десантно-транспортних літаків Ан-12 різних модифікацій було припинено 1972 року. У 1995 році ресурс деяких Ан-12 був подовжений до 43 тис. годин, 16 тис. польотів, 40 років експлуатації.