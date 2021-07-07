На Камчатці виявили тіла дев'яти загиблих внаслідок аварії літака Ан-26
Пошукові роботи ускладнені сильним вітром до 18 м/с, туманом і хвилями до 1,5 м заввишки
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що виявили тіла дев'яти загиблих внаслідок аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. Одне тіло опізнали, повідомляє російський «Інтерфакс».
Зазначається, що пошукові роботи ускладнені сильним вітром до 18 м/с, туманом і хвилями до 1,5 м заввишки. Додатково будуть залучені водолази та вертоліт Мі-8.
Наразі на місці працює наземне угруповання рятувальників у складі 51 особи.
Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 6 липня, на російському півострові Камчатка розбився пасажирський літак Ан-26. На борту було 28 людей – 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина.
Однією із причин імовірного падіння літака називають погані погодні умови.