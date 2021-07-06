Знайдений бортовий самописець дасть змогу слідчим прослухати розмови пілотів та екіпажу до катастрофи

На Філіппінах виявили «чорну скриньку» військово-транспортного літака, що зазнав катастрофи 4 липня. Про це заявив військовий командувач Сіріліто Собеджана, повідомляє Reuters.

Знайдений бортовий самописець дасть змогу слідчим прослухати розмови пілотів та екіпажу до катастрофи.

«Я поговорив із тими, хто вижив, і вони сказали, що літак відскочив два-три рази і зигзагом. Пілот спробував відновити керування, оскільки хотів підняти літак, але було пізно. Праве крило вдарилося в дерево», — сказав Соберджан.

Зазначається, що кількість жертв катастрофи зросла до 52 осіб. Зокрема серед них були цивільні, які загинули на землі.

Як повідомляв ZAXID.NET, військово-транспортний літак Військово-повітряних сил Філіппін розбився 4 липня під час спроби приземлитися на острові в південно-західній провінції Сулу. За даними командування, літак під час посадки схибив повз злітно-посадкову смугу та розбився.

Загалом на борту літака перебували 96 військових, у тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу.