Правоохоронці викрили двох учасників схеми і продовжують встановлювати інших фігурантів

Правоохоронці викрили у Києві злочинну групу, яка організувала схему лікування та оздоровлення донбаських бойовиків і російських військових в окупованому Криму. Наразі відомо, що до її складу входили двоє жителів Дніпра.

Як повідомила у п’ятницю, 6 серпня, Служба безпеки України, зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з окупованої частини Донбасу і російським військовим, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках. Після окупації Криму оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з Міноборони РФ. Усе керівництво санаторію переїхало в Київ, а на тимчасово окупованій території залишився лише гендиректор закладу, який є депутатом Сакської міськради.

Зловмисники зареєстрували в Україні «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і працівниками якої є громадяни України, і на її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів – облігацій внутрішньої державної позики.

Під час обшуків за місцем проживання учасників схеми правоохоронці вилучили печатки, штампи, відтиски, а також документацію, електронне листування зі спільниками з Криму та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

За інформацією поліції, організатору, уродженцю Дніпра 1984 року народження, та його спільниці, уродженці Київщини 1986 року народження, повідомили про підозру в фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховуванні неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність до цієї схеми інших людей.