Іван Шпортень та Михайло Горзов уклали з прокурором угоду про визнання винуватості

Іршавський районний суд визнав місцевих мешканців Івана Шпортеня та Михайла Горзова винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон. За перевезення сімох ухилянтів закарпатцям призначили по році умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 15 липня, у квітні 2024 року Іван Шпортень та Михайло Горзов, вступивши в попередню змову зі спільником (справу якого розглядають в іншому провадженні), погодились перевезти 7 військовозобов’язаних чоловіків з міста Іршава Хустського району до селища Буштино Тячівського району для подальшого їх переправлення через кордон України поза пунктами пропуску.

Обвинувачені приїхали до готелю «Прага» в Іршаві на двох автомобілях – Volkswagen Toureg і Volkswagen Passat і, підібравши ухилянтів, поїхали з ними об’їзними дорогами, в обхід блокпостів до Буштина, де пересадили чоловіків у Ford Transit свого спільника.

Під час судового засідання Іван Шпортень та Михайло Горзов уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Ірина Даруда визнала їх винними у незаконному переправленні чоловіків через кордон за попередньою змовою групою осіб і призначила по 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.