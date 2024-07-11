За інформацією ЗМІ, пакет міститиме додаткову систему протиповітряної оборони Patriot

Президент США Джозеф Байден у четвер, 11 липня, оголосив про виділення нового пакета безпекової допомоги для України. Про це він сказав під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Це вже восьмий пакет, схвалений американським президентом з того часу, як у кінці квітня Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва.

Байден вкотре запевнив, що США будуть з Україною «на кожному кроці». Президент також пригадав, що раніше він анонсував передачу партнерами Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM та IRIS T-SLS, а також зенітних установок Gepard. Водночас американський лідер не надав деталей щодо допомоги.

Раніше агентство Associated Press писало, що очікується пакет на 225 млн доларів, який міститиме додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. Її передадуть зі складів американської армії, аби прискорити розгортання в Україні.

Згодом про вміст пакета американської військової допомоги повідомили в Пентагоні. Ось що туди входить:

батарея системи ППО Patriot;

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

зенітні ракети для Stinger;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси.

Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.