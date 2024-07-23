Байден виконуватиме повноваження глави Білого дому до закінчення свого президентського терміну

Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України очільникам Міністерству фінансів і Державному департаменту США. Відповідна заява з’явилась на сайті Білого дому у понеділок, 22 липня.

У заяві йдеться, що міністерці фінансів Джанет Єллен і державному секретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, «покладені на президента» низкою пунктів закону «Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців». Згаданий закон, зокрема, передбачає створення механізму конфіскації суверенних активів Російської Федерації, в тому числі російського Центробанку.

Як писав ZAXID.NET, 21 липня 46-й президент США Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента США, які заплановані на 5 листопада 2024 року. Також глава Білого дому підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс від демократів.

За даними The New York Times, демократи оберуть свого кандидата в президенти США за допомогою онлайн-голосування до 7 серпня. В адміністрації американського президента також наголосили, що Байден не має наміру йти з посади президента США до закінчення своїх повноважень.