У Білому домі зазначили, що з президентом США все гаразд

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден впав на церемонії вручення дипломів в академії Військово-повітряних сил. Президент США перечепився через мішки з піском, про які потім пожартував, повідомило у п'ятницю, 2 червня, Washington Post.

Інцидент відбувся 1 червня після вручення дипломів курсантам академії. Джо Байден привітав одного з випускників, а потім перечепився, повертаючись на своє місце. Президент США не помітив два невеликих мішки з піском, через які впав.

Джо Байдену допомогли підвестися офіцер Військово-повітряних сил та двоє співробітників Секретної служби США. Після цього Байден повернувся на своє місце. Президент прокоментував інцидент, пожартувавши.

«Мене закидали мішками з піском», – сказав Джо Байден під час спілкування з журналістами у Білому домі. Пізніше речник Білого дому Бен Лаболт повідомив, що з Байденом все гаразд.

Зазначимо, під час падіння Джо Байдена деякі члени офіційної делегації на сцені та глядачі, присутні на церемонії, були занепокоєні станом президента США. Джозефу Байдену – 80 років, і він є найстаршим президентом за всю історію США. Крім того, Байден вже не вперше падає на публіці – у 2021 році президент кілька разів спіткнувся, підіймаючись трапом літака.

За словами лікаря президента США, Байден має мікротріщини в латеральній і проміжній клиноподібних кістках, розташованих у середині стопи. Тож після подібних інцидентів Джо Байдену доведеться носити ортопедичні черевики, щоб стабілізувати стан.