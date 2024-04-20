Ганущин зазначив, що промова спікера є дуже правильною, але не помітив, що відеоролик стосується іншої теми

Депутат Львівської обласної ради, колишній її очільник та офіцер 103-ї бригади ТрО Олександр Ганущин опублікував на своїх сторінках у Facebook та Instagram відео промови спікера Палати представників США Майка Джонсона і процитував її українською мовою. Однак, якщо послухати саме відео, то переклад Ганущина про допомогу Україні не збігається із тим, що говорить Джонсон, а стосується його ймовірної відставки з посади спікера Конгресу.

Допис із промовою спікера Майка Джонсона з’явився на сторінках Олександра Ганущина у п’ятницю, 19 квітня. Депутат Львівської облради зазначає, що промова спікера є «дуже правильною». За версією Ганущина Джонсон розповідає, зокрема, про потребу виділення Україні летальної допомоги, про те, що Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран є віссю зла, що Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити.

«Скажу прямо: я швидше відправив би кулі Україні, ніж американських хлопчиків. Мій син розпочинає навчання в морській академії цієї осені. Для мене це бойове випробування, як і для багатьох американських сімей. Це не гра. Це не жарт. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми маємо зробити правильні речі», – цитує Ганущин нібито промову Джонсона.

Допис Олександра Ганущина в Instagram

Насправді ж, якщо послухати оригінал промови, Майк Джонсон говорить зовсім про інше. Він відповідав на питання журналістки про намір республіканців звільнити його. Джонжон зазначив, що у відставку не збирається, а далі сказав, що політики США мають працювати на благо країни та народу.

«Отож ми маємо виконати місію і захистити республіку. Потрібно збільшити кількість республіканців у Палаті Представників, щоб мати якнайбільше голосів. Треба повернути республіканську більшість у Сенаті і потрібно повернути Дональда Трампа у Білий дім. Я вірю, що всі ці речі відбудуться, однак нам треба залишатися об'єднаними, працювати разом. У нас сьогодні безпрецедентні часи, небезпечні часи, тож нам потрібне стійке лідерство, впевнений керманич», – сказав Джонсон. [Повну відповідь Джонсона можна прочитати тут].

За більш ніж добу ніхто не звернув увагу Олександра Ганущина на те, що промова на відео не відповідає зацитованій промові у дописі депутата.

Відео, яке оприлюднив Ганущин, належить американському телебаченню C-SPAN. На каналі цього телебачення у YouTube можна знайти той самий ролик із назвою «House Speaker Mike Johnson: "I am not resigning..."», що в перекладі на українську означає «Спікер Палати Майк Джонсон: “Я не йду у відставку...”». Більше того, відео має субтитри, які дозволяють дізнатись про його зміст навіть тим, хто взагалі не володіє англійською.

Зазначимо, раніше членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про усунення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США. На цей крок вона пішла через незадоволення щодо законопроекту про державне фінансування.