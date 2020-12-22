Едуард Патіс володів у Рівному магазином і кафе

У Рівному ввечері в понеділок, 21 грудня, застрелили місцевого підприємця Едуарда Патіса. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві під час втечі з місця злочину.

За інформацією поліції, вбивство сталося на вулиці Льонокомбінатівській. 51-річний підприємець отримав смертельне вогнепальне поранення. Його тіло виявили поблизу кафе.

«Слідчі встановили, що стрілянині передував конфлікт 31-річного жителя Рівненського району із компанією чоловіків, які відпочивали у кафе, а потім – із 51-річним власником закладу. Усіх учасників події та причетного до скоєного злочину зловмисника доставили до відділу поліції для надання пояснень по суті», – повідомили правоохоронці.

За їхніми словами, 31-річний житель Рівненського району своєї вини не визнає та факт пострілу з рушниці заперечує.

Поліція не називає імені вбитого бізнесмена, однак місцеві ЗМІ пишуть, що вбитим є Едуард Патіс. Він мешкав неподалік від місця злочину. Там же розташовані його бізнес-об’єкти: «Гастроном» та «Рюмочна».

Як пише «Радіо Трек», Патіса вбили з його ж рушниці. Поліція цю версію не підтвердила, але повідомила, що рушницю підприємця та гільзи з неї відправили на експертизу.

Натомість видання «Сім днів» пише, що Патіса застрелили зі зброї, яка належить вбивцям. Однак у поліції про те, що у вбивць вилучили зброю, не повідомляли.

До слова, в лютому 2019 підприємець Едуард Патіс відкрив стрілянину на вулиці Фабричній у Рівному. Він стріляв гумовими кулями у двох п’яних рівнян, котрі, як повідомляла поліція, «справляли природні потреби» під його магазином. Серйозних травм чоловіки не отримали, проте правоохоронці притягнули Патіса до відповідальності.

У жовтні 2020 року підприємець балотувався до Рівненської міської ради у списках партії «Перемога Пальчевського». У нього залишилися дружина та син.