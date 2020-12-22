Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року

У ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка в Бориспільському районі Київської області. Сапожка побили, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення поліції області.

«Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно», – пояснили у поліції.

Інформація про стан здоров'я мера уточнюється. Правоохоронці працюють над встановленням зловмисників.

Нагадаємо, що Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року. На посаду міського голови обирався від Партії регіонів, вийшов з неї під кінець Євромайдану, 20 лютого. На місцевих виборах цього року балотувався від своєї партії «Єдність».

На виборах 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах відбудеться повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування. Повторні вибори пройдуть у січні.