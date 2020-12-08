Під час обшуків в учасників банди знайшли зброю та боєприпаси

Служба безпеки України на Сумщині затримала організатора злочинного угрупування, яке планувало розбійний напад на керівника місцевої ОТГ та двох підприємців. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомила прес-служба СБУ.

За даними СБУ, декілька представників злочинної організації планували пограбувати трьох жителів Конотопського району – керівника ОТГ, комерсанта та власник місцевої агрофірми. Водночас прес-служба відомства не повідомляє їхніх імен.

«Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та інші докази незаконної діяльності. Перевіряється інформація про їх можливу причетність до скоєння інших подібних злочинів», – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають за двома статтями кримінального кодексу – про розбій та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр усім учасникам банди.