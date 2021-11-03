Лусваргі передали російським бойовикам під час обміну, який відбувся в грудні 2019 року

36-річного бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на боці терористичної організації «ДНР», і якого у травні цього року затримали на батьківщині за незаконне зберігання наркотиків та боєприпасів засудили до більш як 8 років тюрми суворого режиму у справі про наркотики. Про це повідомляє «Новинарня».

У травні поліцейські зупинили Лусваргі та 25-річного чоловіка під час патрулювання в муніципалітеті Презіденті-Пруденті. Один із чоловіків дав неправдиві свідчення про себе, однак згодом поліція виявила, що це Рафаель Лусваргі. Інший чоловік під час допиту заявив, що хотів купити в нього марихуану.

Екс-бойовик «ДНР» зізнався поліцейським, що в нього вдома зберігаються наркотики та патрони. Під час обшуку у його будинку знайшли 25 кг марихуани, пакет із кокаїном та 350 патронів.

Лусваргі заявив, що приїхав в муніципалітет Презіденті-Пруденті в пошуках роботи, а боєприписи та наркотики він зберігав вдома нібито на прохання невідомих, які платили йому 3000 бразильських реалів на місяць (приблизно 15,5 тис. грн).

Рішення засудити Лусваргі до 8 років 1 місяця та 6 днів позбавлення волі обов’язкового суворого режиму, особливо на початковому етапі ув’язнення, було оприлюднено у суді Сан-Паулу 26жовтня. Окрім того, Лусваргі повинен сплатити 780-денний штраф у розмірі майже 5 тис доларів США.

Суд відхилив прохання Лусваргі очікувати розгляду можливої апеляції на свободі. А також рекомендував перебування злочинця в тому ж самому пенітенціарному закладі, де він перебував із початку свого арешту у травні.

Що відомо про Рафаеля Лусваргі

За даними українських правоохоронних органів, бразилець Рафаель Лусваргі воював на боці терористичної організації «ДНР» у 2014-2015 році. Його затримала СБУ у 2016 році, коли той намагався в’їхати до України.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти знайшли бойовика у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП) у Києві. Згодом Рафаеля Лусваргі затримали праворадикальні активісти та передали його до СБУ.

2 травня 2019 року суд засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в’язниці за звинуваченням в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його передали російським бойовикам під час обміну, який відбувся в грудні 2019 року.