Екс-депутат зі Старого Самбора сплатить 1,7 млн грн за контрабанду бурштину

Колишній депутат Старосамбірської міськради на Львівщині Микола Кулик, якого торік затримали на контрабанді майже 150 кг бурштину, сплатить 1,7 млн грн штрафу, також у нього вилучили бурштин та автомобіль. Таке рішення прийняв Львівський апеляційний суд 7 травня.

У березні 2018 року у пункті пропуску «Смільниця» прикордонники затримали Миколу Кулика за контрабанду майже 150 кг бурштину. На той час Кулик був активістом «Рухом нових сил» Саакашвілі та депутатом Старосамбірської міськради.

Після затримання у Миколи Кулика вилучили увесь бурштин, а також мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313. Також після цього інциденту Микола Кулик склав депутатські повноваження.

У липні 2018 року Галицький райсуд Львова уже судив Миколу Кулика за контрабанду бурштину. Тоді йому призначили 4,5 млн грн штрафу, як повну вартість вилученого каміння, з конфіскацією бурштину та мікроавтобуса, на якому Кулик намагався перетнути кордон.

Тоді Микола Кулик не прийшов на судове засідання. Втім, суддя вирішив, що наявних доказів і так достатньо, щоб встановити його вину. Але Микола Кулик оскаржив це рішення у апеляційному порядку.

У рішенні Львівського апеляційного суду, яке прийняли у травні 2019 року, штраф зменшили до 1,7 млн грн з конфіскацією бурштину та автомобіля.

У своїй апеляційній заяві Микола Кулик зазначив, що експертний висновок про те, що вартість бурштину становила 4,5 млн грн, не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, вказано, що він містить розбіжності щодо маси бурштину, експертиза не є судовою, немає даних про те, чи люди, які робили експертизу, дійсно є експертами та ін. Тому, на думку Миколи Кулика, рішення суду не може базуватись на такому документі.

Згідно з новою експертизою, яку провели експерти Державного гемологічного центру України, вартість бурштину становить 67,2 тис. доларів (понад 1,7 млн грн). Саме такий штраф і сплатить Микола Кулик. Постанова суду є остаточною і не підлягає оскарженню.