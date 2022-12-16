Богдан Бедрило мусів доказувати поліції, що він жива людина

Колишній львівській депутат, а нині бізнесмен Богдан Бедрило несподівано для себе з’ясував, що ще 10 років тому поліція внесла його в базу даних померлих осіб. Цей факт виявився тоді, коли підприємець хотів купити автомобіль, але не міг оформити на себе. Підприємець написав скаргу у поліцію.

Про цей курйозний випадок повідомив 16 грудня львівський журналіст Роман Онишкевич.

«Надумав нещодавно пан Бедрило купити собі машину. Продавець у Києві, згідно з давнішими домовленостями, підігнав йому Nissan. Втішений Богдан взявся купувати і…оторопів. Процедуру здійснити не було можливості, оскільки покупець внесений у базу даних МВС як померла особа», – написав Роман Онишкевич у Facebook.

Через неможливість оформити на себе машину, Богдан Бедрило був змушений оформити автомобіль на свою знайому. Також львівський підприємець поскаржився міністру внутрішніх справ за недогляд його підлеглих.

У поліції львів’янину відповіли, що у 2012 році працівники Пустомитівського райвідділу внесли Богдана Бедрила в базу даних померлих осіб і виправили цю інформацію за його скаргою.

«За викладеними у скарзі фактами працівниками відділу поліції №3 Львівського РУП проведено перевірку, якою встановлено, що факти знайшли своє підтвердження. Проте притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності не представляється можливим, оскільки такі не перебувають на службі в НПУ», – зазначено у письмовій відповіді поліції Богдану Бедрилу у відповідь на його скаргу.

Відповідь поліції на скаргу львів'янина

Богдан Бедрило у коментарі ZAXID.NET розповів, що у поліції йому нічого не пояснили, як допустились такої помилки, зазначивши, що винуватці цього недогляду вже не працюють у поліції. Підприємець не буде виставляти претензій чи подавати позовів у поліцію, але вимагає переоформити машину на нього безкоштовно.

«Цього року я оформляв пенсію. У загальноукраїнській базі даних я живий, все гаразд. Поліція зробила свою окрему базу даних і у ній вони допустили такої помилки щодо моїх даних. Мені не пояснили, як так сталося», – зазначив ZAXID.NET Богдан Бедрило.

60-річний Богдан Бедрило – колишній депутат Львівської міської ради чотирьох скликань (1996-2012 роки), був членом комісії інженерного господарства, транспорту і зв’язку Львівської міськради та головою робочої групи з контролю за проведенням підготовки у Львові Євро-2012. Зараз він займається бізнесом.