Екс-керівника патрульної поліції Харкова затримали п'яним за кермом у Києві

Проходити тест на алкоголь екс-полісмен відмовився і поїхав до нарколога

У суботу ввечері, 24 березня в Києві затримали чоловік, який їхав п'яним за кермом, а після зупинки автомобіля намагався втекти. З'ясувалося, що це Євген Мельник, який свого часу очолював Патрульну поліцію Харкова. Про це пише спільнота «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, автомобіль Mitsubishi проїхав на червоний сигнал світлофора біля столичного ТРЦ Lavina, після цього його почала переслідувати поліція. Патрульні наздогнали і змогли зупинити машину Мельника на вулиці Рубежовской.

«Відразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли його затримали, то він чинив опір, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя», - розповів учасник спільноти.

За даними патрульних, правопорушник був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але проходити тест на місці на приладі «Драгер» відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Крім того, він заявив, що знає простий спосіб, як визнати недійсним протокол. При цьому він стверджував, що не керував автомобілем, а сидів на задньому сидінні.

До слова, Євген Мельник з вересня по листопад 2015 року очолював патрульну поліцію Харкова.

Прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова підтвердила особу затриманого. За її словами, Мельника звільнили з поліції ще минулого року.

У суботу ввечері його затримали працівники патрульної поліції в Святошинському районі Києва. «Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На нього було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомила Кутова і додала, що Мельник намагався втекти, а при затриманні чинив опір, і щодо нього були застосовані спецзасоби.

«Освідування на стан алкогольного сп'яніння він проходив у лікаря-нарколога, результати будуть через декілька днів», - додала прес-секретар патрульної поліції.

У МВС тоді зазначали, що 27-річний киянин Євген Мельник, має вищу освіту, 8-разовий чемпіон з веслування. Закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування України, а також Національний транспортний університет.

Там також повідомляли, що Мельник є лейтенантом міліції, працював у патрульній службі місті Києва та вже встиг розкрити кілька резонансних злочинів.