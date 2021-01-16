Хмельницькі поліцейські оголосили підозру членам злочинної організації, яка займалась привласненням грошей працівників обласного управління Пенсійного фонду України та його територіальних підрозділів. Злочинну організацію, за словами правоохоронців, створила вже колишня начальниця облуправління ПФУ, яка залучила до неї ще чотирьох працівників.

«Начальниця Головного управління Пенсійного фонду, тривалий час обіймаючи керівну посаду, розробила план систематичного одержання неправомірної вигоди від підлеглих працівників. Схема злочинного збагачення полягала в одержанні нею частини заробітної плати деяких підлеглих (виплати за інтенсивність праці), користуючись тим, що вони перебувають у службовій залежності від неї», – повідомила прес-служба хмельницької поліції в суботу, 16 січня.

Злочинна група, яку створила екс-начальниця, діяла в обласному управлінні ПФУ з грудня 2019 року.

«Внаслідок зазначених протиправних дій лише у червні та липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих працівників на загальну суму 211 700 гривень. Частину коштів тоді привласнив головний бухгалтер ГУ ПФУ в області, решту – начальниця Головного управління», – повідомили поліцейські, але не назвали імені посадовиці, про яку йдеться. Однак з тексту випливає, що йдеться про Ольгу Заярнюк, яка обіймала цю посаду до 26 жовтня.

В серпні 2020 року суд арештовував Ольгу Заярнюк з правом застави. Тоді повідомлялося, що вона призначала премії лише тим працівникам, які погодилися віддавати їй частину грошей. Тоді їй інкримінували привласнення коштів.

Також на той факт, що йдеться саме про Заярнюк, свідчать фотографії у поліцейському повідомленні від 16 січня. У посиланні на кожне фото фігурує дата 10 серпня 2020 року.

Фото поліції

Натомість тепер поліцейські оголосили трьом з п’яти учасників злочинної групи підозру в створенні злочинної організації та участі в ній, а також у хабарництві.