Колишнього працівника комісаріату затримали в селі Кам'янки при передачі хабара

Екс-посадовець районного військомату на Тернопільщині заплатив штраф за вимагання хабара від військовозобов’язаного чоловіка за те, що зніме його з обліку. Відповідне покарання йому призначив суддя Підволочиського районного суду Віктор Сіянко. Обвинувачений Олег Білик в суді свою вину визнав повністю і щиро розкаявся. Також житель Тернопільщини підписав угоду з прокурором про визнання своєї винуватості.

Колишнього працівника Підволочиського військкомату Олега Білика правоохоронці затримали 1 вересня минулого року. Він перебував в своєму автомобілі і в цей час чоловік, якому він пообіцяв допомогти уникнути мобілізації, передав йому 2000 доларів.

«Приблизно о 14:40 обвинувачений знаходився в своєму авто Hyundai Tucson біля с. Кам’янки на дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. До нього прийшов чоловік, з яким Олег Білик попередньо домовився про те, що за гроші допоможе уникнути мобілізації. Перед тим як зустрітися з вимагачем, житель Тернопільщини звернувся до поліцейських і розповів про хабар. На зустріч він приніс 2000 доларів, які і вимагав обвинувачений, і передав йому», – повідомляється у вироку Підволочиського районного суду від 1 лютого.

Правоохоронці затримали правопорушника під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України, зловживання впливом. В суді Олег Білик щиро розкаявся та визнав своє провину. Чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. В документі сторони узгодили вид та міру покарання обвинуваченому – штраф в розмірі 76 650 гривень. Суддя Віктор Сіянко угоду затвердив. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом тридцяти днів з часу його оголошення.

Додамо, що Олег Білик є рідним братом депутата Тернопільської обласної ради і ректора Чортківського медичного коледжу Олега Білика. Раніше він працював в Підволочиському районному військкоматі.