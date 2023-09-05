Чоловіка затримали в його авто під час передачі частини грошей

У Підволочиському районі на Тернопільщині затримали екс-посадовця військкомату, який за 2 тис. доларів США допомагав чоловікам ухилитись від мобілізації. Військовослужбовець за гроші пропонував поставити бажаючих на військовий облік і допомогти вступити в один із вищих навчальних закладів області. Чоловіка затримали під час передачі йому частини грошей.

Правоохоронці управління стратегічних розслідувань з'ясували, що колишній провідний спеціаліст районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонував чоловікам призовного віку можливість уникнути служби в ЗСУ. Військовий обіцяв, що домовиться із членами військово-лікарської комісії і керівництвом військкомату про їх постановку на військовий облік та подальший вступ до одного з вищих навчальних закладів. За таку послугу просив 2 тис. доларів.

«Правопорушника затримали під час отримання неправомірної вигоди. За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом», – повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 5 вересня.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про колишнього посадовця із Підволочиського районного військкомату. Саме затримання його відбувалося у Підволочиській громаді. За інформацією громадського активіста Романа Довбенка, мова йде про брата депутата Тернопільської обласної ради і ректора Чортківського медичного коледжу Олега Білика. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.