Садгірський районний суд засудив військовослужбовця до п'яти років в'язниці за двомісячний прогул військової служби. Чоловік вчасно не прибув в розпорядження командира військової частини та проявив недисциплінованість і несумлінне виконання своїх обов'язків.

Під час досудового слідства правоохоронці з'ясували, що 18 лютого згідно із наказом командира військової частини обвинуваченого перевели на посаду старшого стрільця 2 гірсько-штурмового відділення 3 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти військової частини ЗСУ. Через два дні іншим наказом військовослужбовця звільнили від займаної посади та зарахували в розпорядження командира тієї ж військової частини.

Військовослужбовець мав 10 квітня вчасно з'явитися на службу до керівництва частини, однак цього так і не зробив. «Старший солдат обвинувачується у тому, що він, проходячи військову службу за мобілізацією та перебуваючи в розпорядженні командира військової частини, порушив військову дисципліну і тимчасово ухилився від служби. Через особисту недисциплінованість та несумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків він вчасно не прибув, а саме з 10 квітня і по 5 червня перебував вдома», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 30 серпня.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Чоловік зазначив, що дійсно ці два місяці перебував вдома, в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, і проводив час на власний розсуд. Військовослужбовець у скоєному щиро розкаявся і попросив суворо не карати. Однак суд прийшов до висновку, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, а саме вчасно не з'явився на службу без поважних причин та в умовах воєнного стану.

Тому суддя призначив військовослужбовцю покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з часу його фактичного затримання. Вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді.