В Чернівецькій області засудили чоловіка до півтора року в'язниці за відмову від служби через страх. Обвинувачений пройшов медкомісію, однак на відправку до військової частини на навчання не з'явився. У суді мобілізований пояснив, що не приїхав, бо мав лягати на операцію на вусі, а потім зізнався, що просто забоявся і не хотів служити.

Під час досудового слідства встановили, що житель Чернівецької області 24 квітня пройшов медичну комісію та відповідно до довідки військово-лікарської комісії був визнаний обмежено придатним до військової служби. Йому не можна було служити у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті та на спецспорудах. Після ВЛК чоловіку вручили повістку на мобілізацію і проходження навчання у військовому центрі ЗСУ. З документом обвинувачений ознайомився і підписався. Однак на наступний день на відправку не прибув, йдеться у вироку Кіцманського районного суду від 29 серпня.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і пояснив, що в день відправлення, 25 квітня, поїхав до Чернівців, оскільки потребував нетермінової операції на одне вухо. В Чернівецькій обласній лікарні йому запропонували зробити операцію, але чоловік від неї відмовився, оскільки не мав достатньо грошей, і врешті поїхав додому. В суді обвинувачений не міг сказати точну суму, скільки мав заплатити за хірургічне втручання. Після допиту чоловік зізнався, що не з'явився до військкомату через те, що «не хоче служити, боїться».

Суд вивчив всі обставини справи і призначив чоловік півтора року ув'язнення. Суддя врахував пом'якшуючі обставини, а саме те, що обвинувачений за місцем проживання характеризується позитивно, не судимий, вину визнав та щиро розкаявся.