Тернопільський апеляційний суд засудив тернополянина до трьох років в'язниці за відмову служити у війську через релігійні переконання. Житель області пройшов медичну комісію і був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Однак після того, чоловік не прибув на навчання у військову частину. У суді першої інстанції мобілізований зазначив, що не може брати до рук зброю через релігійні переконання, тому суддя виправдав його.

Прокурори Тернопільщини подали апеляційну скаргу на виправдальний вирок Кременецького районного суду. Під час судового засідання довели, що мешканець Кременця перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

«Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 30 серпня.

Однак чоловік, отримавши повістку для відправлення до військового навчального центру, не з'явився до Кременецького військкомату. Ухилянта розшукали за його місцем проживання. Його справу передали в Кременецький районний суд. Вже в судовій залі обвинувачений свою неявку пояснив тим, що він є віруючою людиною, а його віра і переконання не дозволяють йому брати до рук зброю. Суд першої інстанції виправдав чоловіка. На вирок прокурори Тернопільщини подали апеляцію.

Апеляційний суд Тернопільської області розглянув справу, вивчив всі обставини та визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання в вигляді трьох років в'язниці.