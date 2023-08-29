У ніші для запасного колеса авто прикордонники виявили напівголого українця, який був одягнутий лише у білизну

У пункті пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, вагітна жінка намагалась незаконно переправити за кордон свого цивільного чоловіка. Він сховався у ніші для запасного колеса авто та був одягнений лише у білизну. Під час викриття прикордонниками пара влаштувала скандал.

Як вказано у повідомленні Державної прикордонної служби України за 29 серпня, у пункт пропуску «Лужанка» на авто BMW приїхала вагітна жінка, іноземка, яка мала намір потрапити до Угорщини. У ніші для запасного колеса її авто прикордонники виявили напівголого українця, який був одягнутий лише у білизну. Виявилось, що водійка та викритий чоловік перебувають у цивільному шлюбі. Чоловік немає підстав для перетину кордону в воєнний час, тож пара придумала спосіб, щоб перетнути кордон незаконно.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби уточнили, що водійці 29 років і вона є громадянкою Чехії, а чоловікові – 28 років.

За даними прикордонників, після викриття пара влаштувала скандал у пункті пропуску, їх довелось вгамовувати працівникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то намагалась втекти.

За незаконне переправлення чоловіка за кордон водійці загрожує кримінальна відповідальність, а ухилянт поки що перебуває у пункті тимчасового тримання.

Нагадаємо, що нещодавно полячка намагалась вивезти 32-річного чоловіка у Польщу, накривши його ковдрою. Їх теж викрили прикордонники.