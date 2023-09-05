Чоловіка затримали і вручили підозру за статтею про переправлення людей за кордон

На Рівненщині СБУ викрила схему з переправлення ухилянтів за кордон під виглядом менеджерів агрофірми, які нібито мали вирішувати питання з постачання зерна. За свої послуги зловмисники, які готували для ухилянтів необхідні документи для перетину кордону, отримували 6 тис. доларів. Наразі підозру в цій справі отримав один з організаторів.

Як повідомила прес-служба СБУ Рівненщини, до схеми причетні жителі Рівненської, Тернопільської та Одеської областей, які шукали своїх клієнтів, розміщуючи оголошення щодо пасажирських перевезень до Росії.

«Використовуючи бронь одного із агрохолдингів, що здійснює постачання зернової продукції за кордон, організаторам вдавалося оформляти ухилянтам безперешкодний проїзд через державний кордон України нібито для підписання зовнішньоекономічного контракту з постачання зернової продукції. Вартість їхніх послуг становила 6 тис. доларів з одного клієнта», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного із організаторів «на гарячому» під час передачі необхідних документів замовнику.

У прес-службі прокуратури Рівненщини повідомляють, що затриманий чоловік родом із Одеси, йому 41 рік. Рівненський суд відправив його під варту з правом внесення 215 тис. грн застави. Також в прокуратурі додають, що своїх клієнтів зловмисник відправляв у «закордонне відрядження в Молдову».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Максимально підозрюваним загрожує сім років тюрми.