Один з агентів працював водієм голови однієї з районних адміністрацій Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської ФСБ в Запорізькій області. Агенти готували теракти проти українських військових та працівників СБУ.

Одним із учасників групи агентів був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого чиновника. Вони займалися підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті, повідомила Служба безпеки України у вівторок, 9 травня.

«Російська агентура збирала «погодинну» інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.Отримані відомості передавали до ФСБ у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Telegram. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами», – сказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тис. доларів авансу. Однак контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За інформацією слідства, керівником російської агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням організувати йому контакт з російською спецслужбою. Невдовзі у приватному листуванні на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

«За вказівкою ФСБ, водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх "однодумців" для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи ФСБ», – наголосили в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих працівники СБУ вилучили:

автомат Калашникова АК-47;

майже 1 тис. боєприпасів різного калібру;

бойові та димові гранати з комплектуючими.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їх вже взяли під варту.