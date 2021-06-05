Сергій Кривонос каже, що йому не знайшлося місця у Збройних силах і, на його думку, це пов’язано з командою, яка надійшла з Офісу президента

Колишнього заступника секретаря РНБО, колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса звільнений з лав Збройних Сил. Про це він сам повідомив у суботу, 5 червня.

«Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть “немає посад”. Хоча Їх достатньо. Розумію...команда з Офісу президента», – написав він.

Кривонос заявив, що його звільнення – це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».

«Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», – додав він.

Що відомо про Сергія Кривоноса

Сергій Кривонос понад 32 роки служив у Збройних силах України, зокрема – у військовій розвідці, військах спеціального призначення, десантних військах та у Силах спеціальних операцій. З 12 березня 2019 до 29 грудня 2020 обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. У 2019 році балотувався у президенти, але згодом зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму «буде велика війна» і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки. У відповідь на це Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Після цього Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.