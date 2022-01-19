Олександра Чуркіна була заступницею міністра соцполітики у 2017-2019 роках

У Києві чинні та колишні посадовці організували схему з підроблення свідоцтв про вакцинацію від Covid-19. Про це повідомила Київська міська прокуратура у середу, 19 січня. Прокуратура повідомляє, що одна із учасниць цієї схеми – екс-заступниця міністра соціальної політики. Водночас «РБК-Україна» та УНН із посиланням на власні джерела пишуть, що йдеться про Олександру Чуркіну. Крім неї, участь у цій схемі брали керівниця Київського дитячого діагностичного центру, один з лікарів цього медзакладу та колишня радниця заступника голови КМДА. Їхні імена невідомі.

Прокурори зазначають, що вони організували внесення до системи Helsi фейкових даних про вакцинацію. Таку послугу вони оцінили у 250 доларів США (приблизно 7,1 тис. грн). Так, двоє з учасників групи шукали потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору медзакладу, яка скеровувала відповідні списки лікарю. Надалі він вносив відомості про начебто здійснену вакцинацію до системи eHealth.

Крім того, за даними слідства, керівниця цього медцентру також вимагала від лікарів щомісячно відраховували їй частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі. Сам розмір суми залежав від кількості робочих змін лікарів. Її затримали після отримання хабара у 30 тис. грн.

За місцем роботи та у домівках фігурантів справи вже провели обшуки. Усім учасникам цієї схеми вже оголосили про підозру за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах. Водночас керівниці Київського дитячого діагностичного центру висунули звинувачення ще й за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Варто зазначити, що Олександра Чуркіна була заступницею тоді ще міністра соцполітики з євроінтеграції Андрія Реви з 2017 по 2019 рік. Ще раніше вона працювала в представництві Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.