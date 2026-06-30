Обом підозрюваним наразі обирають запобіжні заходи

Правоохоронці оголосили підозру директору приватного підприємства та колишній керівниці одного з департаментів Хмельницької ОДА, які розробили та затвердили недостовірну документацію щодо регіонального ландшафтного парку «Мальованка» на понад 3,5 млн грн. Про це у вівторок, 30 червня, повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у 2020 році Хмельницька ОДА уклала з приватним підприємством договір на розроблення землевпорядної документації щодо організації та встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Мальованка». Вартість робіт становила понад 3,5 млн грн.

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Правоохоронці встановили, що підрядник не виконав передбачений договором обсяг робіт, а підготовлена документація не відповідала вимогам земельного законодавства та містила численні недоліки.

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Попри це, тодішня керівниця одного з департаментів ОДА підписала акт приймання–передачі послуг, у якому зазначалося, що роботи виконані належним чином. На підставі цього документа підприємству перерахували понад 3,5 млн грн бюджетних грошей.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Директору приватного підприємства інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Наразі вирішують питання про обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.