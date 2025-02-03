Джек Лопресті під час візиту в Україну до того, як став військовим Інтернаціонального легіону

Колишній член британського парламенту від Консервативної партії, 55-річний Джек Лопресті, приєднався до лав Сил оборони України й служить в Інтернаціональному легіоні. Зазначимо, що Лопресті втратив місце у парламенті на загальних виборах у липні 2024 року. Про військову службу ексдепутат розповів у інтерв'ю The Independent.

Після того, як депутат втратив місце у британському парламенті, він приїхав до України, щоб допомагати як волонтер. У листопаді 2024 року він приєднався до Інтернаціонального легіону, аби поділитись своїм досвідом як військовослужбовець. Лопресті служив в армійському резерві Великої Британії у званні капрала, що в українському війську відповідає званню молодшого сержанта. Він брав участь у бойових діях в Афганістані.

За словами Лопресті, він шукав підрозділ, де його навички й знання будуть корисними. Зараз військовий не служить на передовій, а проживає у Києві й має відрядження до інших міст. До його військових обов'язків входить зовнішня дипломатія та закупівля зброї, а також робота з ветеранами й благодійними організаціями.

«ЗСУ борються не лише за свою свободу і право на існування як незалежна і суверенна нація, але й за всіх у Європі й решті вільного світу. Якщо Путін переможе в Україні, то він не зупиниться на досягнутому. Наслідки будуть величезними для решти світу, особливо в таких місцях, як Тайвань. Оскільки авторитарна вісь диктатур Китаю, Ірану та Північної Кореї чітко працює разом, Україну потрібно підтримати та дати їй інструменти для перемоги заради всіх нас», – сказав Лопресті.

Додамо, що до липня 2024 року Джек Лопресті обіймав посаду заступника глави Консервативної політичної партії. Як член парламенту Великої Британії він неодноразово відвідував Україну та активно виступав за надання додаткової допомоги.