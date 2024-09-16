Федір Аврука був керівником тубдиспансеру в Рівному з 2019 по 2023 роки

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому директору Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Федору Авруці, якого викрили на 860 тис. грн хабара. Замість основного покарання посадовцю призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 10 вересня, у січні 2022 року Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, директором якого на той момент був Федір Аврука, виставив на аукціон майно дитячого санаторію «Новостав» у Зорянській тергромаді. Після того, як переможця обрали, обвинувачений звʼязався з ним і пообіцяв за грошову винагороду не здійснювати перешкод у передачі майна. За даними слідства, Федір Аврука отримав двома частинами хабар у розмірі 860 тис. грн. Співробітники СБУ затримали посадовця 23 квітня 2023 року.

Після того, як інформація про корупційну схему Федора Авруки стала публічною, обвинувачений подав заяву на звільнення. Її 27 вересня 2023 року, за згодою сторін, підписав голова облради Андрій Карауш. Контракт із посадовцем достроково розірвали через місяць – 31 жовтня.

Згідно з матеріалами судової справи, Федір Аврука свою вину визнав і уклав відповідну угоду із прокурором.

Суддя Катерина Широка визнала посадовця винним у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. На Федора Авруку поклали наступні обов'язки: періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Додамо, що Федір Аврука був керівником фтизіопульмонологічного центру в Рівному із 2019 року. Його призначення на посаду відбулось зі скандалом: активісти зазначали, що посадовець невчасно подав документи та не відповідав кваліфікаційним вимогам. Але, попри це, депутати Рівненської облради підтримали його кандидатуру.