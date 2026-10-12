Посадовець мав контролювати використання пального, але не робив цього

Колишньому керівнику локомотивного депо в Тернополі оголосили про підозру через розтрату дизелю для потягів у великих розмірах. Правоохоронці під час розслідування виявили нестачу пального в розмірі 4,2 млн грн. Посадовцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Як повідомили в поліції Тернопільської області у понеділок, 12 жовтня, екскерівник локомотивного депо «Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» мав контролювати витрати дизелю. Однак, починаючи з грудня 2023 року і до жовтня 2024 року ревізори зафіксували великі обсяги втрат пального. Загалом нестача дизелю становила в розмірі 4,2 млн грн. Керівник мав би з’ясувати причини витрат палива, але не зробив цього.

Наразі колишньому керівнику локомотивного депо повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі від двох до п’яти років.

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