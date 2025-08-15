Екскерівник підприємства Міноборони отримав підозру за купівлю Ferrari для росіян
Валентин Слободянюк скористався нульовим розмитненням
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишньому керівнику оборонного підприємства, діючому українському адвокатові Валентину Слободянюку, який на початку повномасштабної війни допоміг росіянину ввезти в Україну Ferrari Roma, ринковою вартістю близько 300 тис. доларів, скориставшись нульовим розмитненням. На момент ввезення спорткара фігурант займав посаду на держпідприємстві Міноборони і мав прізвище Штик, а вже в липні 2022 року після оборудки змінив його на Слободянюк.
Як повідомили в п’ятницю, 15 серпня, в Офісі генпрокурора, у травні 2022 року у митному посту Рава-Руська Львівської митниці зупинили Ferrari Roma 2020 року випуску. Офіційно власником числився тодішній т.в.о. директора держпідприємства Міноборони. Неофіційно автомобіль призначався громадянину Росії.
«Двоє громадян РФ, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася “своя” людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни. Це точно увійде в історію, як найдорожчий автомобіль, завезений у війну під нульове розмитнення», – йдеться в повідомленні ОГП.
3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже через чотири дні – виїхало у Париж. За даними слідства, таким чином вдалося уникнути понад 63 тис. євро обов’язкових платежів.
«У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином», – додали в ОГП.
Прокурори та слідчі почали звіряти декларації адвоката за 2022-2023 роки та виявили інші факти недостовірного декларування.
«Так, у розділі “Корпоративні права” він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн. Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 млн грн – це вже “особливо великий розмір” у розумінні закону», – розповіли в ОГП.
Прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно – під забороною відчуження.
У результаті прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав адвокат Валентин Слободянюк. За інформацією YouControl, до кінця 2023 року він керував державним підприємством Міноборони «Оборонавторемсервіс».