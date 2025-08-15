Адвокат Валентин Слободянюк отримав підозру в недостовірному декларуванні

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишньому керівнику оборонного підприємства, діючому українському адвокатові Валентину Слободянюку, який на початку повномасштабної війни допоміг росіянину ввезти в Україну Ferrari Roma, ринковою вартістю близько 300 тис. доларів, скориставшись нульовим розмитненням. На момент ввезення спорткара фігурант займав посаду на держпідприємстві Міноборони і мав прізвище Штик, а вже в липні 2022 року після оборудки змінив його на Слободянюк.

Як повідомили в п’ятницю, 15 серпня, в Офісі генпрокурора, у травні 2022 року у митному посту Рава-Руська Львівської митниці зупинили Ferrari Roma 2020 року випуску. Офіційно власником числився тодішній т.в.о. директора держпідприємства Міноборони. Неофіційно автомобіль призначався громадянину Росії.

«Двоє громадян РФ, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася “своя” людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни. Це точно увійде в історію, як найдорожчий автомобіль, завезений у війну під нульове розмитнення», – йдеться в повідомленні ОГП.

3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже через чотири дні – виїхало у Париж. За даними слідства, таким чином вдалося уникнути понад 63 тис. євро обов’язкових платежів.

«У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином», – додали в ОГП.

Адвокат ввіз Ferrari Roma, скориставшись нульовим розмитненням

Прокурори та слідчі почали звіряти декларації адвоката за 2022-2023 роки та виявили інші факти недостовірного декларування.

«Так, у розділі “Корпоративні права” він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн. Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 млн грн – це вже “особливо великий розмір” у розумінні закону», – розповіли в ОГП.

Прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно – під забороною відчуження.

У результаті прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав адвокат Валентин Слободянюк. За інформацією YouControl, до кінця 2023 року він керував державним підприємством Міноборони «Оборонавторемсервіс».