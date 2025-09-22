Данііл Меньшиков очолював Львівську митницю з грудня 2021 до серпня 2022 року

У понеділок, 22 вересня, уряд ухвалив рішення про призначення екскерівника Львівської митниці 36-річного Данііла Меньшикова виконувачем обов’язків голови Державної авіаційної служби України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

36-річний Данііл Меньшиков народився у Санкт-Петербурзі, освіту здобув у Харкові. Навчався на економічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра фінансів та кредиту.

Данііл Меньшиков виконував обов’язки керівника Львівської митниці близько восьми місяців – з грудня 2021 до серпня 2022 року. Перед тим очолював Черкаську митницю. Після звільнення з митниці працював радником патронатної служби міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Останнє місце праці – заступник голови Державіаслужби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У вересні 2022 року ДБР провело обшуки в на той момент вже колишнього керівника Львівської митниці Данііла Меньшикова та в його заступників у справі, пов’язаній із незаконним звільненням від сплати митних платежів за ввезені з-за кордону автомобілі. Однак до підозри Меньшикову справа не дійшла.