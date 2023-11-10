Майже 60 автомобілів, за версією слідства, були ввезені в Україну через Львівську митницю, без сплати митних платежів у липні 2022 року (після скасування нульового мита). У вересні того ж року Державне бюро розслідувань доповіло, що розпочато кримінальне провадження в рамках, якого були проведені обшуки, зокрема, у колишнього керівника згаданої митниці Даніїла Меньшикова (був виконувачем обов’язків начальника з грудня 21 по серпень 22 року). УНН вирішив дізнатися на якому етапі розслідування.

Кримінальне провадження було розпочате за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як повідомили УНН у ТУ ДБР у Львові, за даними слідства, йдеться про нанесення державі збитків у понад 8 млн грн через несплату відповідних платежів. Також там повідомили, що мова про «протиправні дії службових осіб митного посту «Городок» Львівської митниці». Розслідування щодо чотирьох митників вже завершено, а обвинувальні акти скеровані до суду. Ще шістьом митникам повідомлено про підозру.

Крім того, у Теруправління ДБР повідомили, що в рамках розслідування справді перевіряли можливу причетність керівництва Львівської митниці до цих махінацій. І додали, що підозра колишньому керівнику Львівської митниці Даніїлу Меньшикову не вручалась.

Крім того, в ухвалі Личаківського районного суду Львова йдеться про те, що Даніїл Меньшиков не є підозрюваною особою у кримінальному провадженні за фактами незаконного звільнення від сплати митних платежів ввезених з-за кордону автомобілі. Також судом не було встановлено його причетності до незаконного розмитнення автівок, на якому наголошували представники ДБР.