Підозрюваному інкримінують недбале ставлення до військової служби

Ексочільника Рівненського обласного ТЦК підозрюють у переплаті понад 800 тис. грн під час закупівлі автомобілів для армії. За недбале ставлення до військової служби посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення. Про це у четвер, 12 березня, повідомили пресслужби Нацполіції та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, колишній начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки упродовж квітня–червня 2023 року уклав договори на закупівлю 16 автомобілів-пікапів для потреб армії на 17,5 млн грн.

«Посадовець належним чином не проконтролював проведення закупівлі, що призвело до збитків у понад 800 тис. грн», – повідомляють правоохоронці.

Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваного, однак за інформацією видання «Рівне медіа», йдеться про Сергія Луцюка, якого підозрюють у побитті підлеглого битою та переправленні за кордон пів сотні чоловіків.

На фото Сергій Луцюк

Посадовцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, якщо це заподіяло істотну шкоду). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.