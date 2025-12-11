Дмитра Рюмшина звільнили з-під варти

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська», полковник Дмитро Рюмшин вийшов з-під варти під заставу. Про це військовий розповів у коментарі «Цензор.Нет» у четвер, 11 грудня.

10 грудня адвокат полковника Рюмшина Андрій Йосипов повідомляв, що Новомиколаївський районний суд Запорізької області зменшив заставу для військового до 908 тис.грн, замість визначених раніше понад 8 млн грн. Тоді ж Йосипов повідомив, що гроші вже внесли на рахунок суду.

«Я тільки вийшов з гауптвахти. Їхатиму додому. Нарешті побачу сімʼю після 11 місяців за ґратами. Завтра вирішуватиму побутові питання. А далі – щодо подальшого проходження служби. Шукатиму собі посаду. Зараз мене вивели в розпорядження, але треба йти воювати», – цитує «Цензор.Нет» Дмитра Рюмшина.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування про масове дезертирство та СЗЧ у 155-й ОМБр. За даними журналіста щонайменше 1700 військових бригади вчинили СЗЧ, 56 з них – під час навчань у Франції. Причинами масової втечі бійців з бригади називали хаос через постійну зміну командування, погану підготовку недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням. Після розголосу ДБР розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

8 січня на Рівненщині правоохоронці затримали командира 155 ОМБр Дмитра Рюмшина, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. Слідчі стверджували, що командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дмитру Рюмшину. Військового взяли під варту на два місяці з правом внесення 90 млн грн застави. Поступово суди зменшили заставу для полковника до 8 млн грн.