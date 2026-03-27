Вручення підозри одному з фігурантів справи

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Організатором оборудки виступив колишній народний депутат й ексміністр агропромислового розвитку України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в телеграмі 27 березня.

Кравченко не назвав імені підозрюваного експосадовця, водночас медіа, зокрема, Forbes Ukraine та Liga.net, повідомляють, що йдеться про міністра аграрної політики у 2022–2024 роках Миколу Сольського. Він також був народним депутатом від партії «Слуга народу» (2019–2022).

За інформацією слідства, на початку 2026 року посадовці одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи. Організатор схеми залучив до оборудки спільників – директора агропідприємства та його технічного керівника.



Зловмисники уклали договір на поставку 7 тис. тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерна на складі не було.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн).

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілому на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та області в помешканнях фігурантів та їхніх офісах. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Розв’язується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування.

Що відомо про Миколу Сольського

46-річний уродженець Львівщини Микола Сольський – колишній державний діяч, юрист, підприємець-аграрій. Він є співзасновником групи компаній «Український Аграрний Холдинг», що об’єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тис. га землі.

У 2019 році Сольський був обраний народним депутатомIX скликання від «Слуги народу» як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Медіа називали Сольського близьким товаришем ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

У березні 2022 році депутати Верховної Ради призначили Миколу Сольського міністром аграрної політики та продовольства.

У квітні 2024 року Миколі Сольському повідомили про підозру в заволодінні державною землею у 2017–2021 роках площею близько 2,5 тис. га на суму в понад 290 млн грн. Сам Сольський заявив, що тоді не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики та працював адвокатом. Міністр заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки, поки триває слідство, проте згодом подав заяву на звільнення з посади.

Згодом Сольського взяли під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі понад 75 млн грн. Того ж дня він вийшов з СІЗО.

У травні 2024 року парламент звільнив Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства. Сольський подав заяву про відставку з посади міністра після того, як НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні державною землею.