За даними «Економічної правди», мова йде про Віталія Щербенка

Працівники Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 29 серпня, повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз». Його підозрюють у завданні збитків на 26 млн грн.

За даними слідства, експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні. Роботи тривали ще майже три місяці після укладення договору, тоді як працівники компанії не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась. Таким чином «Нафтогаз» поніс зайві витрати на понад 26 млн грн.

«Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років», – зазначають у повідомленні.

За інформацією джерел «Економічної правди», мова йде про колишнього директора з енергоефективності та управління майном Групи «Нафтогаз» Віталія Щербенка.

Нагадаємо, 16 липня колишній посадовець міністерства оборони України отримав підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Через його дії держава втратила 275 млн грн під час укладання оборонних контрактів.