Екстрена допомога орендує гаражі на вул. Миколайчука та використовує прилеглу парковку для розміщення автомобілів

Перше медичне об’єднання Львова відмовилося від ідеї дострокового розірвання договору оренди приміщень на вул. Миколайчука, які займає Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Згадані приміщення медоб’єднання планувало використати для розміщення обладнання для знезараження медичних відходів у рамках проекту зі Світовим банком, однак згодом для цих цілей знайшли інше місце.

Як повідомили у Першому ТМО у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET, у рамках проекту МОЗ зі Світовим банком щодо екстреного реагування на ковід та щодо вакцинації в Україні КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» з-поміж 50 лікарень в Україні отримає обладнання для деконтамінації (знезараження) медичних відходів – стерилізатор, повітряний компресор та станцію підготовки технологічної води.

Для розміщення цього обладнання попередньо планували використати гаражні приміщення на вул. Миколайчука, площею 264 м2, які займає Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, однак згодом для цих цілей знайшли інше місце, тому відмовилися від ідеї виселення екстреної допомоги.

«Адміністрація КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» впродовж багатьох тижнів працювала над вирішенням ситуації з гострою потребою приміщень під реалізацію проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Також розглядались всі інші можливі варіанти використання нежитлових приміщень для реалізації вищезазначеного проекту, які б відповідали вимогам МОЗ України. І після тривалих пошуків КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» знайшло інше приміщення, яке буде облаштоване за проектом деконтамінації відходів», – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

«Враховуючи зазначене, на даний час відсутня необхідність у достроковому розірванні Договору оренди № Ш-13007-22(БАП) з КНП ЛОР «Львівський обласний центрекстреної медичної допомоги та медицини катастроф», – додали в медоб’єднанні.

Також у Першому ТМО зазначили про важливість для них згаданого проекту щодо знезараження медичних відходів.

Нагадаємо, про ініціативу Першого ТМО достроково розірвати договір оренди гаражів на вул. Миколайчука з Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф йшлося на комісії з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради. Керівник центру екстреної допомоги Андрій Васько наголосив, що виселення з цих приміщень негативно позначиться не лише на роботі центру, а й загалом на системі охорони здоров’я області та держави, адже центр дійснює медичну евакуацію за кордон. З його слів, центр не має куди перемістити транспортні засоби та майстерні.