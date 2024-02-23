Обласний центр екстреної медичної допомоги виселяють з гаражних та ремонтних приміщень

Перше медичне об’єднання Львова ініціює дострокове розірвання договору оренди приміщень на вул. Миколайчука, які займає Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це йшлося 22 лютого на засіданні комісії з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради. Керівник центру екстреної допомоги Андрій Васько наголошує, що виселення негативно позначиться на роботі «швидкої».

Як пояснив в.о. генерального директора КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Андрій Васько, керівництво КНП «Львівське ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» звернулось до установи щодо дострокового розірвання договору оренди «у зв’язку з необхідністю реалізації спільного проекту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні».

Йдеться про гаражні приміщення, які розташовані на території лікарні, та приміщення для ремонтного обслуговування автомобілів «швидкої», договір оренди на які чинний до 2027 року.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Васько уточнив, що центр екстреної допомоги орендує на вул. Миколайчука, 9 близько 300 м2 гаражів та використовує прилеглу до них парковку для базування автомобілів швидкої допомоги. Виселення з цих приміщень, за словами керівника екстреної допомоги, негативно позначиться не лише на роботі центру, а й загалом на системі охорони здоров’я області та держави. Адже Львівський обласний центр екстреної допомоги єдиний в Україні здійснює медичну евакуацію поранених військових і цивільних на лікування за кордон.

«Це суттєво може перешкоджати діяльності нашої установи, бо логістика для нас має критичне значення. Для нас технічні приміщення для обслуговування транспортних засобів, їх зберігання – критично важливі», – каже Андрій Васько.

З його слів, центр немає куди перемістити транспортні засоби та майстерні. «У нас є гаражні приміщення на території Львова ще на одному об’єкті, але вони неспроможні розмістити і здійснювати усі функції», – додав він.

Раніше центр екстреної допомоги покинув офісні приміщення на вул. Миколайчука,9, де у період ковіду розгорнули нове відділення лікарні.

«Нам незрозуміла логіка дій ТМО. Ми живемо в непростих умовах, у стані війни, і у такий складний час порушувати питання дострокового розірвання договору оренди є неприйнятним. Цього не можна допустити, адже це відпрацьована логістика, маршрути пацієнтів, а найперше – це збереження життя та здоров’я мешканців Львівщини, в тому числі міста Львова», – вважає голова комісії з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради Анна Ярмола.

Відтак комісія ініціювала проведення спільної наради з представниками міської та обласної влади, юридичних управлінь, депутатської комісії, управління майном спільної власності щодо врегулювання питання оренди згаданих приміщень.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у Перше медоб’єднання Львова з приводу виселення обласного центру ектреної медичної допомоги та медицини катастроф з приміщень на вул. Миколайчука, однак там попросили надіслати офіційний запит, відповідь на який редакція опублікує згодом.