Emily Resort оголосив набір на англомовний табір для дітей
Вже з жовтня на території відпочинкового комплексу Emily Resort знову відкривається Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв!
Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв 4 стихій – це творчий, креативний та розвиваючий навчальний простір для допитливих і активних дітей!
Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв 4 стихій – це простір для розвитку креативу, отримання знань та пізнавальних розваг для Ваших дітей! В таборі Emily Kids Camp діти поринають у різноманітний світ природних стихій, у ігровій формі вивчають нові поняття англійською мовою, слухають інтерактивні лекції про сили природи, беруть участь у воркшопах, інтенсивах та майстер-класах. Окрім занять на них очікують екскурсії, візити цікавих гостей та активні ігри на свіжому повітрі на території відпочинкового комплексу Emily Resort:
- тюбінг-парк з 7 трасами
- івент-хол для концертів та кінопоказів
- масштабна спортивна арена
- закритий басейн в Emily Wellness&SPA
- зіркові гості
Розпочато набір на заїзд: 24.10 – 30.10.2022
Локація: Emily Resort, м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б
Табір: із щоденним проживанням та вивченням англійської мови.
Проживання: комфортабельний хостел, у кімнаті по 6 осіб
Тривалість зміни: 7 днів (понеділок-неділя)
Термін: 24.10 – 30.10.2022
Група: 25 дітей (в заїзді 4 групи)
Вік: 8-11 років
Харчування: 5-разове (сніданок, обід, підвечірок, вечеря, підвечірок)
Детальна інформація та запис за телефоном:
+380 68 307 73 07 (Viber/Telegram)
Emily Kids Camp – пізнавальні розваги для Ваших дітей!