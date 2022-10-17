В Emily Resort розпочато набір на заїзд дітей 24.10 – 30.10.2022

Вже з жовтня на території відпочинкового комплексу Emily Resort знову відкривається Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв!

Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв 4 стихій – це творчий, креативний та розвиваючий навчальний простір для допитливих і активних дітей!

Emily Kids Camp – англомовний табір супергероїв 4 стихій – це простір для розвитку креативу, отримання знань та пізнавальних розваг для Ваших дітей! В таборі Emily Kids Camp діти поринають у різноманітний світ природних стихій, у ігровій формі вивчають нові поняття англійською мовою, слухають інтерактивні лекції про сили природи, беруть участь у воркшопах, інтенсивах та майстер-класах. Окрім занять на них очікують екскурсії, візити цікавих гостей та активні ігри на свіжому повітрі на території відпочинкового комплексу Emily Resort:

тюбінг-парк з 7 трасами

івент-хол для концертів та кінопоказів

масштабна спортивна арена

закритий басейн в Emily Wellness&SPA

зіркові гості

Розпочато набір на заїзд: 24.10 – 30.10.2022

Локація: Emily Resort, м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Табір: із щоденним проживанням та вивченням англійської мови.

Проживання: комфортабельний хостел, у кімнаті по 6 осіб

Тривалість зміни: 7 днів (понеділок-неділя)

Термін: 24.10 – 30.10.2022

Група: 25 дітей (в заїзді 4 групи)

Вік: 8-11 років

Харчування: 5-разове (сніданок, обід, підвечірок, вечеря, підвечірок)

Детальна інформація та запис за телефоном:

+380 68 307 73 07 (Viber/Telegram)

Emily Kids Camp – пізнавальні розваги для Ваших дітей!